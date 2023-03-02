В Перми продажи автомобилей «Москвич» стартуют с 3 марта

Фото: moskvich-auto.ru

В Перми и еще 22 городах страны в один день 3 марта начнутся продажи автомобилей «Москвич». Об этом сообщили в Московском автомобильном заводе «Москвич».

Напомним, что в Перми дилерами станут три компании: «Сатурн-Р-Авто», «Сильвер Моторс» и Verra. Доступны будут кроссовер «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е». Стартовая цена — 1,97 млн рублей.

Раньше автозавод «Москвич» был «Рено Россия». Изменения произошли после ухода Renault с российского рынка.

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