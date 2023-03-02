Глава Куединского округа Анатолий Верхоланцев подал в отставку

Фото: администрация Куединского муниципального округа
Глава Куединского муниципального округа Анатолий Верхоланцев написал заявление об отставке по собственному желанию.
Как сообщает Business class, местная дума рассмотрит прошение об отставке 6 марта. Информацию подтвердили в пресс-службе Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Анатолий Верхоланцев занимает пост главы Куединского округа с декабря 2019 года. До этого он был главой администрации Куединского сельского поселения.
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