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НовостиОбщество2 марта 2023 11:30

Глава Куединского округа Анатолий Верхоланцев подал в отставку

Эту должность он занимает с 2019 года
Лела Минадзе
Фото: администрация Куединского муниципального округа

Фото: администрация Куединского муниципального округа

Глава Куединского муниципального округа Анатолий Верхоланцев написал заявление об отставке по собственному желанию.

Как сообщает Business class, местная дума рассмотрит прошение об отставке 6 марта. Информацию подтвердили в пресс-службе Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Анатолий Верхоланцев занимает пост главы Куединского округа с декабря 2019 года. До этого он был главой администрации Куединского сельского поселения.

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