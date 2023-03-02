Полиция нашла курьера телефонных мошенников, ограбивших жителей Краснокамска

Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Пермская полиция вышла на след телефонных мошенников, орудующих в Краснокамске. Преступники действовали по хорошо известной и отработанной до мелочей схеме. Они представлялись работниками правоохранительных органов и предлагали за деньги оказать помощь близкому «родственнику», ставшему виновником ДТП.

На жуткие истории о страшной аварии «клюнули» две пенсионерки из Краснокамска. Они согласились передать крупные денежные средства на спасение своих близких людей. Через некоторое время пожилые женщины обратились в полицию, поняв, что попались на удочку мошенникам. Общая похищенная обманом сумма составила 250 тыс. рублей.

Как оказалось, за деньгами к ним приезжал молодой человек. На установление его личности полиции пришлось потратить долгое время. Это и не мудрено - заявки своих работодателей выполнял житель другого региона. После кропотливой оперативно-следственной работы удалось выяснить, что к двум случаям в Краснокамске причастен 19-летний парень из соседней Удмуртии. Сделав дело, он отправил деньги заказчикам, оставив себе гонорар в 25 тыс. рублей, а затем с «чистой совестью» уехал домой на попутных машинах.

Предполагаемого курьера задержали и доставили в Краснокамск, он уже дал признательные показания в том, что «воровал у бабушек деньги».

По информации ГУ МВД РФ по Пермскому краю, были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества с причинением значительного ущерба. Курьер телефонных мошенников сейчас находится под стражей, следствие продолжается.

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