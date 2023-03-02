В Прикамье уволилась учительница, которая обозвала школьника за опоздание

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Учительница Сылвенской школы, которая оскорбила восьмиклассника, уволилась по собственному желанию.

Ранее в соцсетях разлетелось видео, на котором педагог отчитывает школьника за опоздание на конкурс, посвященный 23 февраля. Она обвинила подростка в отсутствии патриотических чувств, грозилась перевести его в другую школу. Женщина также назвала ученика «предателем» и «ублюдком».

Теперь проверку по факту случившегося проводят правоохранительные органы. Ситуацию прокомментировали в Министерстве образования Пермского края. «Деятельность педагога эмоционально напряженная, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику», — ответили в ведомстве.

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