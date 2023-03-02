В Прикамье стало в разы меньше фальшивых купюр

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

За 2022 год выявили и изъяли из обращения 92 поддельные банкноты на общую сумму более 337 тысяч рублей. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю. Отмечается, что показатель снизился почти в четыре раза по сравнению с тем, что было годом ранее.

Большая часть подделок — купюры номиналом 5000 рублей Они составляют 64% от общего числа (59 штук). На втором месте купюры номиналом 1000 рублей — 22% (20 штук). Также выявлено 11 фальшивых банкнот в 2000 рублей и по одной банкноте 200 и 50 рублей.

Кроме того, в прошлом году нашли 13 поддельных банкнот 50 и 100 долларов США.

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