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НовостиОбщество2 марта 2023 6:10

Ученые нашли в Пермском крае остатки насекомых, которые жили 280 млн лет назад

Это древнейшие в мире насекомые-опылители
Лела Минадзе
Фото: Андрей Атучин/Художественная реконструкция тильярдембии

Фото: Андрей Атучин/Художественная реконструкция тильярдембии

Палеоэнтомологи из России и Польши нашли в Пермском крае на берегу Сылвы остатки древнейших в мире вероятных насекомых-опылителей. Это представители рода тильярдембия, сообщает научно-популярное издание N+1.

Ученые изучили остатки 425 насекомых. У шести из них на теле, лапках и рядом с кишечником обнаружили пыльцевые зерна. Это древнейшие свидетельства существования насекомых-опылителей. Их возраст составляет около 280 миллионов лет.

Фото: Александр Храмов/Остатки тильярдембии и увеличенное изображение пыльцы на ее теле

Фото: Александр Храмов/Остатки тильярдембии и увеличенное изображение пыльцы на ее теле

Тильярдембии — одни из самых распространенных насекомых пермского периода из этой местности. Внешне они похожи на веснянок. Исследователи не исключают, что тильярдембия могла вносить лишь ограниченный вклад в опыление растений. При этом находка указывает на то, что они являются древнейшими известными насекомыми, которые переносили пыльцу.

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