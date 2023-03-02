Более 5,5 тыс. школьников и студентов Приволжья прошли первый этап регистрации на молодежные акселераторы Сбера

Завершился первый этап регистрации на молодежные акселераторы СбераSberZ и SberStudent. Уже третий год подряд Приволжье становится лидером по количеству зарегистрированных участников, а Пермская область и Республика Татарстан входят в ТОП-10 в стране по числу заявок.

Всего более 5,5 тыс. школьников и студентов из регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка начали знакомство с образовательными модулями на платформе СберКласс, формирование команд и работу над своими первыми проектами. До 26 марта ребятам предстоит презентовать свои идеи жюри. По итогам оценки лучшие команды пройдут в следующий этап, на котором продолжат работу над реальным прототипом продукта или услуги под кураторством индивидуальных трекеров - наставников.

На сегодняшний день регионы присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка представлены 24 стартапами: 16 студенческими и 8 школьными. Региональные и федеральные демо-дни SberZи SberStudent пройдут летом и традиционно завершатся ярким праздником для всех участников.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы в команде Волго-Вятского банка Сбербанка искренне рады растущему интересу школьников и студентов Приволжья к интеллектуальной и творческой деятельности. Из года в год количество участников из регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка растет – мы третий год держим уверенное лидерство по числу регистраций на акселерационные программы. Уверен, ребята получат максимум пользы от этих ярких и насыщенных месяцев работы над своими проектами в команде настоящих профессионалов»

Оба акселератора — для школьников, учащихся колледжей и техникумов и для студентов, аспирантов и научных сотрудников — бесплатны и доступны онлайн. Акселератор SberStudent входит в перечень утверждённых Министерством науки и высшего образования РФ мероприятий на 2023/24 учебный год. Победители и призёры таких мероприятий могут претендовать на грант Президента России — ежемесячные выплаты во время обучения в магистратуре. В свою очередь, акселератор SberZ включен в список утверждённых Министерством просвещения РФ интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.