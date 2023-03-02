Пермскому краю вручили символ международного форума «Россия – спортивная держава»

Губернатору Прикамья Дмитрию Махонину вручили символ форума «Россия – спортивная держава». Фото: www.permkrai.ru

В 2023 году в Пермском крае пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Это самая крупная площадка для взаимодействия между участниками спортивной отрасли. Распоряжение о проведении форума в этом году в Перми подписано президентом России Владимиром Путиным.

1 марта, в Москве на всероссийском форуме «Мы вместе. Спорт» губернатору Прикамья Дмитрию Махонину вручили символ форума «Россия – спортивная держава». Мероприятие станет одним из главных событий празднования юбилея Перми. Форум запланирован на сентябрь.

- Мы знаем Пермский край не только как место, где куется оружие наших побед, но и как один из регионов нашей страны, который на протяжении многих лет демонстрирует выдающиеся результаты в достижениях в спорте, в спорте высших достижений и в развитии инфраструктуры, - сказал заместитель председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета Пермь-300 Дмитрий Чернышенко. - Поэтому совершенно заслуженно XI форум «Россия – спортивная держава» пройдет именно в Перми.

В мероприятиях форума примут участие олимпийские чемпионы и именитые спортсмены, спортивные федерации, представители частного бизнеса, спортивные эксперты. В регионе ожидается порядка 5 тысячи гостей спортивной отрасли.

В рамках форума в Перми пройдут и спортивные мероприятия, например, международный турнир URAL Fighting Championship по смешанному боевому единоборству ММА.

- Регион демонстрирует очень активную позицию в развитии инфраструктуры, подготовке кадров, привлечению в Пермский край международных и российских событий, - отметил глава Минспорта РФ Олега Матыцин. - «Россия – спортивная держава» – это очень мощная, конструктивная площадка для изучения новых подходов к развитию физической культуры и спорта, для обмена мнениями, для взаимодействия с нашими иностранными партнерами.

Губернатор Дмитрий Махонин поблагодарил Правительство за возможность провести в Пермском крае такое крупное для всей спортивной отрасли событие.