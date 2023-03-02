Жильцов аварийного дома по улице Куйбышева экстренно расселяют в гостиницы

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина
В Перми началось экстренное переселение жителей аварийной «сталинки» по улице Куйбышева, 143. В отношении этого дома введен режим ЧС. В стенах там множество трещин, а кирпичная кладка рушится. Дефекты снижают несущую способность здания. Его износ сейчас составляет 88%.
Как сообщил глава Перми Алексей Демкин, из опасного для жизни дома людей переселяют в гостиницы и муниципальный маневренный фонд. Также им полагаются выплаты в размере выкупной стоимости за изымаемые помещения. «На сегодняшний день подготовлен 131 пакет документов для выплаты возмещения, подписаны 49 договоров изъятия», — заявил мэр города.
Во дворе дома дежурит полиция. Со 2 марта к работе приступит частная охранная компания. Это позволит организовать допуск жителей в свои квартиры. Они смогут забрать вещи первой необходимости. Все, что останется в доме, будет под охраной.
Задать вопросы про расселение и выплаты можно в управлении жилищных отношений по телефону 212-26-57.
Дом был построен в 1957 году. В 2019 его признали аварийным. Жильцы дома были не согласны с этим решением, и инициировали судебные разбирательства. Они пытались добиться того, чтобы дом отремонтировали. В итоге аварийное здание не вошло в действующие программы расселения.
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