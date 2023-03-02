Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 2 марта 2023 года к 08:00 наибольшие затруднения в движении в микрорайоне Вышка-1 на улицах Мостовой, Огородникова, Соликамской и Фокинской в сторону пл. Восстания.

В микрорайоне Вышка-2 появились пробки в 5-6 баллов на улицах Соликамской и Гашкова.

Медленно движется транспорт на ул. Грибоедова от пр. Октябрят к ул. Уинской, на бул. Гагарина от ул. Ушинского до ул. Гашкова.

На ш. Космонавтов затор в районе развязки с Западным обходом и далее до разворотного кольца с улицами Оверятской и Промышленной, а также на участке от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова в сторону Гознака. Можно потерять время в шестибалльных пробках при выезде на ш. Космонавтов с ул. Овчинникова, ул. Стахановской и ул. Столбовой.

Сложная дорожная ситуация на ул. Стахановской в сторону перехода с ул. Чкалова и далее по ул. Чкалова до ул. Героев Хасана.

Первая серьезная пробка в 9 баллов на выезде с ул. Лодыгина на ул. Куйбышева.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 2 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 6 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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