В пермском торговом центре задержали нескольких подростков

По словам очевидцев, в Перми были задержаны несколько подростков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми, по информации очевидцев, в торговом центре «Планета» в Индустриальном районе прошли рейды полиции. Правоохранители задержали несколько подростков, представителей новой субкультуры «ЧВК «Редан». Об этом сообщает издание «В курсе».
«Редан» - это подростки, которых раньше ущемляли за внешний вид – необычную одежду, длинные волосы и всю остальную атрибутику любителей аниме.
За несколько часов до проверок полиции в родительские чаты пришли сообщения от классных руководителей о возможных провокациях со стороны представителей «ЧВК «Редан».
В связи с этим педагоги попросили держать на особом контроле местонахождение детей.
Косвенные признаки, по которым можно определить принадлежность к субкультуре: длинные черные или окрашенные волосы, клетчатые штаны, длинные черные плащи с изображением на спине паука с цифрой «4», который является основной эмблемой субкультуры.
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