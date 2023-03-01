В Пермском крае «Движение первых» будет открыто во всех муниципалитетах

"Движение первых" может быть открыто в каждой школе. Фото: www.permkrai.ru

В Пермском крае на заседании Совета глав муниципальных образований обсудили вопрос создания первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Это молодёжное движение, созданное для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что первичные ячейки движения могут быть созданы в каждой школе. Чтобы продолжить формирование патриотического воспитания, молодежной политики и волонтерства, необходимо поддерживать движение материально. Оснащать необходимой материально-технической базой.

В Пермском крае председатель совета регионального отделения «Движения первых» Александр Мясников рассказал, что сейчас в регионе объединено 26 молодежных, детских общественных организаций. Молодежные объединения вновь возрождаются и объединяются в единую команду.

- Наша стратегическая задача – сделать это не формальной историей, а чтобы дети были инициаторами всех решений, - сказал Александр Мясняков.

В 24 территориях края уже открыто 136 первичных отделений, а до конца марта они будут открыты во всех муниципалитетах. Внимание уделяется вопросу личного желания детей создавать и принимать участие в движении.

- Важно, чтобы инициатива открытия первичных отделений в муниципалитетах исходила от заинтересованных лиц и молодежи, а не по приказу от вышестоящего руководства, Пояснил Мясников. - Это позволит детям и подросткам увидеть, какие возможность есть для развития в своих территориях, а также стать причастными к изменениям в родных краях.

В текущем месяце кураторы «Движения первых» должны определиться с кандидатами, которые войдут в состав Совета местного отделения, а также наставниками. Наставниками могут стать даже родители. Необходимо выбрать, где будет размещаться отделение.

Для знакомства с «Движением первых» и создания первичных отделений планируется проведение тренинг-семинара «Команда первых». В апреле пройдет региональная конференция «Поехали!», на которой можно будет обменяться опытом и применить в работе с подростками.

Итоговым мероприятием весны станет форумом детских инициатив «Будущее за нами!». Летом состоятся сменный пикник «В кругу семьи» и профильная смена «Время первых». Осенью планируется мероприятие и для педагогов-наставников – слет «Нам по пути».

Отделения «Движение первых» уже открыты в Кунгуре, в Лысьве, Чусовом, Краснокамске и Чайковском. В конце февраля были открыты первичные отделения в девяти школах Индустриального района Перми.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что региональное отделения Пермского края имеет все шансы занимать лидирующие позиции среди регионов.