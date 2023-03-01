Пермяка отправили в колонию за уклонение от службы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермяку вынесли приговор за уклонение от прохождения военной службы. Об этом сообщили в Пермском гарнизонном военном суде.

Мужчина служил с июля 2021 года. В сентябре 2022 года он захотел отдохнуть и не прибыл к установленному сроку на службу в войсковую часть. После объявленной мобилизации он жил сначала в Краснодаре, а затем в Кировской области.

Мужчину задержали в октябре прошлого года и доставили в военную комендатуру в Перми. Он признал вину, раскаялся и пояснил, что намерений вовсе уклониться от службы в армии не имел.

Тем не менее суд приговорил пермяка к двум годам колонии общего режима. Мужчина еще может попробовать обжаловать это решение.

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