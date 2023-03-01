В Перми осудили водителя иномарки, который сбил двух женщин на пешеходном переходе

Фото: группа ВК "Подслушано Пермь"

Во вторник, 28 февраля, в Ленинском районном суде вынесли приговор водителю Renault Logan, который сбил двух женщин-пешеходов.

Авария, напомним, произошла 7 июля прошлого года. Водитель Renault на перекрестке улиц Попова и Монастырской проехал на красный сигнал светофора и сбил двух женщин-пешеходов. Одна из них получила тяжелые травмы.

Гособвинитель просил приговорить водителя к 5 годам колонии общего режима. Однако суд назначил ему наказание в виде трех лет принудительных работ. Автоюрист Александр Сидоров отмечает, что после совершения ДТП водитель от медицинского освидетельствования отказался. Потерпевшая сторона пока не решила, будет ли обжаловать приговор.

- Наш гражданский иск по взысканию морального вреда был удовлетворен полностью. Виновник будет обязан возместить потерпевшей и гражданскому истцу за тяжкий вред здоровью 750 тысяч рублей, - прокомментировал автоюрист.

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