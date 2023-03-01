Пермские власти создают силы гражданской обороны

Фото: Архив "КП"
В Перми формируют силы гражданской обороны. Соответсвующее постановление подписал глава города Алексей Демкин.
Силы ГО будут заниматься аварийно-спасательными работами, ликвидировать последствия ЧС, эвакуировать население и оказывать первую помощь пострадавшим от военных действий или чрезвычайных ситуаций. В состав сил ГО войдут как профессиональные спасатели, так и нештатные специалисты.
Руководить силами ГО будет начальник «Пермского городского управления гражданской защиты».
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65