Пермские власти создают силы гражданской обороны

Фото: Архив "КП"

В Перми формируют силы гражданской обороны. Соответсвующее постановление подписал глава города Алексей Демкин.

Силы ГО будут заниматься аварийно-спасательными работами, ликвидировать последствия ЧС, эвакуировать население и оказывать первую помощь пострадавшим от военных действий или чрезвычайных ситуаций. В состав сил ГО войдут как профессиональные спасатели, так и нештатные специалисты.

Руководить силами ГО будет начальник «Пермского городского управления гражданской защиты».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65