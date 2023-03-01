В Перми эвакуировали оба ТЦ «Колизей»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Работников и посетителей двух торговых центров Перми эвакуировали из-за угрозы минирования.
Людей вывели из ТЦ «Колизей Атриум» и ТЦ «Колизей Синема». Поступили анонимные сообщения о готовящемся взрыве. Эвакуация началась после 13:00.
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. «Эвакуация проводится в целях безопасности. Силы и средства Главного управления МЧС России по Пермскому краю не реагируют», — уточнили в ведомстве.
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