В Перми 2 марта проведут расширенный прием семей участников СВО

Фото: правительство Пермского края

В Перми в Доме офицеров по улице Сибирской, 59 организуют расширенный прием родных и близких участников спецоперации. Он пройдет 2 марта с 15:00 до 18:00, сообщили в краевом правительстве.

Консультации проведут специалисты Минтербеза, Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка и военного госпиталя в Перми. Также на приеме будут судебные приставы и представители Отделения социального фонда России по Пермскому краю.

Единый центр поддержки семей мобилизованных на площадке Дома офицеров начал работу 17 ноября. Туда можно обратиться за помощью как социальной, так и юридической. Также там собирают гуманитарный груз для бойцов.

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