«Уралхим» и «Уралкалий» - генеральные партнеры Чемпионата России по самбо в Перми

Фото: permkrai.ru

28 февраля в Перми стартовал 73-й Чемпионата России по самбо, который проходит при поддержке компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Состязания, собравшие более 650 лучших самбистов из 71 региона РФ, принимает спортивный комплекс имени В. П. Сухарева.

Организаторами юбилейных соревнований в год празднования 85-летия самбо стали Всероссийская федерация самбо, Министерство физической культуры и спорта Пермского края и Региональная общественная организация «Федерация самбо Пермского края». Важной особенностью соревнований по национальному виду спорта является то, что победители и призеры войдут в состав сборной России для выступления на Чемпионате мира и Европы.

Радмир Габдуллин, директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного Собрания Пермского края:

«Для «Уралхима» и «Уралкалия» Пермский край является одним из основных регионов присутствия. Мы стараемся не только развивать социальную инфраструктуру и повышать уровень жизни населения, но и уделять отдельное внимание спорту и формированию здорового образа жизни. Очень рады, что в этом году именно Пермь принимает у себя такие масштабные соревнования и мы можем не только поболеть за местных бойцов, но и внести свой вклад в организацию мероприятия».

Прямая трансляция финалов каждого дня соревнований проходит на телеканале МАТЧ ТВ, самые же интересные отборочные схватки на четырех борцовских коврах транслируются на канале МАТЧ! Боец.