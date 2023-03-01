В 2022 году более полумиллиона человек в регионах Приволжья выбрали зарплатные карты Сбера

Фото: Сбер

В 2022 году Сбер был признан банком с самой высокой лояльностью зарплатных клиентов в стране. Исследование на основе анкетирования розничных клиентов зарплатных проектов, онлайн-опроса компаний-клиентов, экспертных интервью с банками, анализа данных банков и метода «тайных покупок» представило консалтинговая компания Frank Research Group.

В 2022 году в Приволжье более 520 тысяч жителей стали зарплатными клиентами Сбера. Всего почти 3,5 млн человек на территории обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка являются зарплатными клиентами Сбера, что составило 63% от общего рынка получателей заработной платы. Самое большое доверие к зарплатным картам показали жители Чувашии (76% от общего рынка получателей зарплаты), Мордовии (71% от общего рынка получателей зарплаты), Пермского края и Владимирской области (по 70% от общего рынка получателей зарплаты).

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка*:

«Больше полумиллиона человек в Приволжье в 2022 году выбрали зарплатное предложение Сбербанка. Для нас это важный показатель доверия и стимул к развитию. Первостепенное внимание мы уделяем пользовательскому опыту зарплатных клиентов. Получая зарплату в Сбере, клиентам открывается доступ к широкому спектру привилегий, дающих дополнительную выгоду от сотрудничества с банком. Это сниженные ставки по кредитам, скидки по страховым продуктам, бонусы в различных компаниях-партнерах Сбера и многое другое».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.