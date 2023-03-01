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НовостиОбщество1 марта 2023 6:08

В конце марта откроются прямые рейсы из Перми в Армению

В прошлом году этот маршрут не выполнялся
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Планируется открытие прямых перелетов из Перми в Ереван (Армения). Рейсы уже появились в расписании аэропорта Большое Савино.

Полетная программа рассчитана с 29 марта по 25 октября. Выполнять рейсы будет армянский перевозчик «Ширак Авиа». По маршруту Пермь — Ереван будут летать самолеты Boeing 737-500. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Цена билета в одну сторону стартует от 15,8 тысяч рублей.

Ранее премые рейсы в Армению были открыты в 2021 году. Их выполняли Nordwind Airlines и «Уральские авиалинии». В 2022 году перелетов не было.

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