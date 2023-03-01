В Перми проверка систем оповещения 1 марта пройдет без воя сирен

Фото: Василий Вахрин

В Перми 1 марта проверят системы централизованного оповещения населения.

В Министерстве безопасности Пермского края уточнили, что проверка пройдет в режиме «Тихий тест». Сирены и громкоговорители включать не будут. Также не будет замещения теле-радио каналов.

Изначально планировалась проверка с включением сирен и использованием для оповещения телеканалов и радио, однако потом от этого отказались.

Ранее мы рассказывали, что в Перми вещание детского федерального телеканала прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге. На экране появилось сообщение «Все немедленно в укрытие», которое сопровождалось громкой сиреной.

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