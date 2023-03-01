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НовостиОбщество1 марта 2023 3:50

В Прикамье для пенсионеров откроют кружки по пошиву одежды участникам СВО

Появятся они в рамках регионального проекта
Лела Минадзе
Фото: Звонарев Валерий

Фото: Звонарев Валерий

В Пермском крае для пенсионеров хотят открыть кружки кройки и шитья. Там будут шить экипировку для участников спецоперации.

Вопрос обсуждался на заседании совета глав муниципалитетов. Директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин рассказал, что кружки появятся в этом году в рамках регионального проекта «Активное долголетие».

Евгений Хузин отметил, что в крае есть активные пенсионеры, которые шьют маскхалаты, плетут маскировочные сети и изготавливают блиндажные свечи. Чиновник попросил глав муниципалитетов помочь с организацией кружков.

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