Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 1 марта 2023 года к 08:00 наибольшие затруднения в движении на дорогах Индустриального района: на развязке ш. Космонавтов с ул. Промышленной и ул. Оверятской, на ул. Леонова от Западного обхода до ул. Промышленной, ш. Космонавтов от ул. Голева до ул. Плеханова, на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов.

В центральной части Перми первые пробки в 5-6 баллов на ул. Попова при движении к Коммунальному мосту от ул. Пушкина, на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции.

В микрорайоне районе Вышка-1 скопление транспорта на ул. Соликамской при спуске от ул. Волгоградской к пл. Восстания, ул. Мостовой от ул. Фокинской до ул. Соликамской.

В микрорайоне Вышка-2 затор в 8 баллов на ул. Кирпичной от «Уральского пекаря» до ул. Соликамской, а также на спуске ул. Гашкова к ул. Соликамской. Затруднение в движении в 6-7 баллов на большом участке ул. Соликамской: от ул. Ревдинской к ул. Гашкова, от ул. Кизеловской до 1-го Бойного пер.

Стоит в заторе транспорт на ул. Пушкарской от ул. Звонарева до ул. Старцева, а также на ул. Якутской перед Сосновым бором.

Большое скопление транспорта на ул. Светлогорской от пос. Железнодорожного вплоть до Пролетарки.

Первое ДТП на этот час зафиксировано на ул. Куйбышева в сторону ул. Чкалова перед остановкой «Строительный факультет».

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 1 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 6 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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