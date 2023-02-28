В спецоперации на Украине погиб старший сапер из Нытвы

Фото: Администрация Нытвенского городского округа/ВКонтакте

Грустную весть сообщили в администарции Нытвенского городского округа: 11 февраля при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб старший сапер инженерно-саперной роты, ефрейтор контрактной службы Александр Кожев.

Александра Кожева проводят в последний путь 1 марта. Церемония прощания начнется с 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта п. Уральский, ул. Набережная, 23. Гражданская панихида начнется в 11:00, с 11:30 пройдет отпевание.

- Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Душевных вам сил пережить это горе. Скорбим вместе с вами…, - сообщили в администрации Нытвенского городского округа.

- Александр был целеустремленным человеком, во всем хотел быть первым, быть лидером. Скорбим и в нашей памяти он навсегда останется героем. Покойся с миром, - написала одна из жительниц Нытвы в посте о смерти военнослужащего.

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