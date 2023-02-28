Более четырех тысяч жителей старшего поколения приняли участие в региональном проекте «Активное долголетие» в 2022 году

Фото: permkrai.ru

В 2022 году в Пермском крае по инициативе ветеранских организаций и при поддержке губернатора реализовали проект «Активное долголетие». Его цель - поддержка жителей старшего возраста, а также вовлечения их в общественную, культурную и спортивную жизнь.

На минувшем заседании Совета глав муниципальных образований под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос реализации проекта. Галава региона подчеркнул, что в Прикамье принимается комплекс мер по созданию условий для повышения качества и продолжительности жизни людей старшего поколения.

Фото: permkrai.ru

«Сегодня на каждый муниципалитет, где действуют ветеранские организации, выделяется финансирование на проведение мероприятий для пенсионеров. Всего на ближайшие четыре года на реализацию проекта предусмотрено из краевого бюджета 75 млн руб. Видим, что проект востребован. В прошлом году в нем приняли участие более 4 тыс. человек. В этом планируем охватить столько же участников из всех территорий края, уже провели конкурсный отбор среди ветеранских организаций», – акцентировал глава Прикамья.

После с докладом выступил директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, который сообщил, что в Прикамье проижвает более 700 тыс. людей старшего возраста, из них порядка 200 тыс. людей состоят в ветеранских организациях.

Фото: permkrai.ru

«Практически все советы ветеранов ведут системную работу по вовлечению старшего поколения в регулярные спортивные, творческие, образовательные проекты: ветеранские хоры, северная ходьба, танцы, интеллектуальные игры. Это стало особенно востребовано в постпандемийный период, когда в условиях вынужденной самоизоляции большое число людей старшего поколения стали по сути «узниками квартир»», – сказал Хузин.

По словам Евгения Хузина, для реализации проекта на каждую территорию Пермского края из регионального бюджета выделяется свой объем финансирования пропорционально численности жителей пенсионного возраста.

«Важно, что получателем этих субсидий являются непосредственно ветеранские организации, которые и реализуют проект у себя в территориях, а именно: осуществляют набор участников занятий, подыскивают тренеров и художественных руководителей, ведут учет посещаемости, в случае необходимости приобретают инвентарь и другие расходные материалы», – пояснил он.

По поручению губернатора проект «Активное долголетие» обеспечен деньгами до 2025 года включительно. По словам Евгения Хузина на поддержку досуговых мероприятий ветеранских организаций в 2022 году выделено 15,6 млн руб., в последующем планируется увеличение финансирования – порядка 23,4 млн руб. В планах на ближайшие годы у кураторов и организаторов – вовлечь в региональный проект жителей всех муниципалитетов Прикамья, внедрить систему цифрового учета участников. Кроме того, в 2023 году в рамках нового направления проекта «Активное долголетие – Серебряный туризм» организуют туристические поездки для 1,4 тыс. человек, а также участники проекта намерены продолжать шить и изготавливать экипировку для земляков – бойцов в зоне СВО.

Председатель Региональной организации ветеранов Надежда Максютенко поблагодарила Правительство Пермского края за активную вовлеченность в деятельность людей старшего поколения, а также помощь при организации тематических мероприятий и событий. В завершение обсуждения Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов оказать помощь ветеранским советам по подготовке и предоставлению отчетности об участии в региональном проекте, а также продолжать работу по вовлечению жителей старшего возраста в эту инициативу.

Фото: permkrai.ru

«Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы пожилые вели активную и интересную жизнь. Старшие жители Пермского края абсолютно заслуживают того, чтобы мы создали для них достойные условия и уделили серьезное внимание организации их досуга. Проект будем поддерживать», – резюмировал Дмитрий Махонин.

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