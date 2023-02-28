К концу 2026 года охват лесов Прикамья камерами видеонаблюдения «Лесохранитель» доведут до 100%

Фото: permkrai.ru

Во вторник, 28 февраля, состоялось заседание регионального правительства при губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине на котором рассмотрели итоги развития лесного хозяйства Прикамья в 2022 году, а также обсудили планы на этот год.

Глава региона отметил, что богатым лесным фондом Прикамья нужно распоряжаться грамотно: соблюдать баланс между вырубкой деревьев и восстановлением лесов, увеличить защиту лесов от огня. Во время своего доклада министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович доложил, что по итогам лесовосстановительного сезона 2022 года баланс выбытия и воспроизводства лесов Прикамья составил 99,4%. К 2024 году поставлена задача достигнуть 100% баланса.

Ситуация с лесными пожарами в Пркиамье лучше, чем в соседних регионах. В прошлом году на территории Пермского края произошло значительно меньше пожаров и по количеству, и по пройденной огнем площади в сравнении со Свердловской областью (717 пожаров на площади 14,1 тыс. га) и Республикой Коми (445 пожаров на площади 61,8 тыс. га).

Дмитрий Беланович отметил, что таких результатов удалось достигнуть благодаря заблаговременной подготовке, формированию сил и средств, а также благодаря современным цифровым технологиям для обнаружения пожаров. Сегодня 25% площади лесного фонда находится под постоянным мониторингом 40 камер видеонаблюдения «Лесохранитель». В этом году планируется установить еще 15 камер. Благодаря чему, осматриваемая площадь увеличиться до 34%.

Дмитрий Махонин поручил до начала пожароопасного сезона в лесах провести всю необходимую подготовительную работу и взять под наблюдение 100 % леса.

«Особое внимание обращаю на задачу увеличения оснащенности пожарной техникой. Также важно усилить информирование населения о правилах поведения в лесу. Необходимо увеличить охват лесов камерами видеонаблюдения до 100% к концу 2026 года. Видим, что камеры дают хороший результат, – позволяют зафиксировать пожар еще на этапе возгорания, поэтому готовы продолжить финансирование этого направления», – подытожил глава Прикамья.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65