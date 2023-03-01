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НовостиОбщество1 марта 2023 6:29

Группа «Комсомолки» ВКонтакте на первом месте среди СМИ по вовлеченности подписчиков

И на четвертом среди остальных пермских групп, у которых более 30 тысяч подписчиков
Виктор Правдин

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сообщество New Media составила рейтинг по вовлеченности среди пермских сообществ ВКонтакте за февраль 2023 года.

- Мы анализировали 48 пабликов и СМИ, у которых более 30 тысяч подписчиков. И из них составили топ-20 по вовлеченности подписчиков. Вовлеченность страницы - это процент подписчиков, которые реагируют на страницу в день, - говорит руководитель New Media Александр Широких.

«Комсомольская правда» заняла первое место по вовлеченности среди СМИ-сообществ и четвертое среди остальных пермских пабликов. Тройка пабликов по вовлеченности выглядит так:

1.Плохие новости Пермь - 7.27%;

2.ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ - 5.05%;

3. Пермь - 4.94%.

Лидером по общему числу подписчиков, реакциям и просмотрам стал паблик МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!. Также паблик ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ входит в тройку лидеров по реакциям и просмотрам.

Фото: New Media

Фото: New Media