Право устанавливать тарифы в общественном транспорте передали мэри Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полномочия по утверждению тарифа на проезд в общественном транспорте передали мэрии Перми. Решение было принято не пленарном заседании 28 февраля. За это проголосовали 25 депутатов, а против — 7.

Так, стоимость проезда в автобусах и трамваях будет утверждать мэрия, а не гордума, как это было раньше. При этом мэрия должна предупреждать гордуму об изменениях тарифа за 30 дней.

Напомним, что в этом году городские власти могут повысить стоимость проезда с 33 до 35 рублей.

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