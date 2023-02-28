Пермские тепловые сети подтвердили готовность к работе на смотре городских сил ГО

Энергетики Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в городском строевом смотре сил гражданской обороны. Совместно со структурами МЧС – спасателями, медиками и огнеборцами – специалисты ресурсоснабжающей организации подтвердили готовность к обеспечению надежного теплоснабжения жителей Перми.

Коммунальную сферу Перми представили сотрудники энергокомпании под руководством заместителя главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Ермаковича. Была продемонстрирована оснащенность спецтехники – автомобилей для перевозки ремонтно-восстановительных бригад.

Экипажи таких «тепломобилей» укомплектованы всем необходимым для ремонта на тепловых сетях: набором инструментов, газовым оборудованием для сварочных работ, электрогенератором, насосом для откачки теплоносителя, ограждениями для обозначения мест ремонтов и предупредительными знаками. Персонал оснащен средствами индивидуальной защиты и спецодеждой,и располагается в отдельном теплом отсеке.

«Тепловой дозор – так можно назвать трудовую вахту теплоэнергетиков. В круглосуточном режиме наши специалисты прикладывают максимум усилий для того, чтобы в дома пермяков поступали отопления и горячая вода. Сотрудники теплоснабжающего предприятия в полной мере осознают значимость своего труда для безопасности городской системы жизнеобеспечения пермяков», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

По итогам смотра была подтверждена высокая готовность Пермских тепловых сетей к защите населения Перми в случае вероятного возникновения нештатных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей жители могут получить по телефону Тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98.