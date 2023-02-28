Более 100 российских школьников вышли в финал Национальной технологической олимпиады по искусственному интеллекту

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Стартовал финал совместного профиля «Искусственный интеллект» (ИИ) Национальной технологической олимпиады (НТО) и Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Sber AI оказали экспертную поддержку при подготовке задач профиля. В этом году соревнования пройдут на базе НИУ ВШЭ.

В сезоне олимпиады 2022–2023 учебного года профиль «Искусственный интеллект» стал самым популярным среди старшеклассников. В нём зарегистрировалось 6150 школьников из России, Республики Беларусь, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. В финале, который пройдёт с 27 февраля по 3 марта, примет участие более 100 человек из 27 регионов России и Казахстана.

В лидерах по числу финалистов такие регионы, как Санкт-Петербург, Москва, Удмуртия, Новосибирская и Московская области. В Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Брянской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Республике Алтай число участников многократно выросло по сравнению с прошлым годом.

В финальном испытании, подготовленном Sber AI, ребятам предстоит разработать алгоритм, который анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию. Это одна из важных задач в направлении мультимодальных исследований. Ее решение позволит ускорить анализ видеоинформации, а также проводить эффективный поиск по видеопоследовательностям. Для отбора в заключительный этап участники должны были разработать классификатор видео по его содержанию, а затем создать модель по построению текстового описания видео на естественном языке. Командная работа над финальной задачей продлится три дня. Кроме того, участники пройдут индивидуальный предметный тур по математике и информатике.

Призёры и победители профиля получат ценные призы и преференции при поступлении в ведущие вузы России. По результатам профильного тура командам-победителям вручат приглашения на оплачиваемую стажировку в Сбер и компании-партнёры по направлению «Машинное обучение». Лучшие финалисты также будут приглашены в сообщество амбассадоров и менторскую программу, в которой опытные IT-специалисты помогают школьникам достигать поставленных целей в сфере ИИ.

Всего за четыре года проведения профиля в нём приняли участие 21 тыс. человек. В этом году призовой фонд профиля превышает 4 млн рублей.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер принимает самое активное участие в поддержке и развитии школьников, которые планируют связать свою жизнь с миром науки и информационных технологий. Четвёртый год подряд профиль "Искусственный интеллект" Национальной технологической олимпиады собирает лучших из лучших, в том числе из других стран. Финал профиля — одно из самых сложных, но и интересных направлений этой уникальной олимпиады. Он позволяет ребятам раскрыть свои способности и продемонстрировать нетривиальный подход к решению задач. Я уверен, что нас ждут решения высокой степени проработки, которые можно будет использовать на практике. Желаю финалистам удачи и будущих побед!»

Дмитрий Земцов, ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы НТИ «Кружковое движение»:

«Ежегодно финалисты профиля «Искусственный интеллект» НТО добиваются больших результатов, им искренне рады в ведущих университетах страны и в крупных технологических компаниях. С окончанием соревнований по этому направлению олимпиады их история только начинается, перед ребятами открываются невероятные перспективы. Система стажировок, которые ежегодно проходят в Сбере для финалистов с самыми высокими результатами, дает им возможность не просто начать путь в перспективной профессии, но и включаться в разработку технологических проектов, которые делают жизнь людей лучше».

Национальная технологическая олимпиада стартовала в ежегодном формате в рамках распоряжения Правительства РФ № 605-р от 13 марта 2021 года об утверждении федерального плана мероприятий, посвящённых Году науки и технологий. Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ, проектный офис олимпиады развёрнут на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия — страна возможностей» и Агентством стратегических инициатив.

Организационный комитет НТО утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации. Возглавили оргкомитет первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В состав организационного комитета также вошли руководители федеральных органов власти, ведущих российских вузов, институтов развития, крупнейших технологических компаний и общественных организаций.