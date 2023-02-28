Из-за снегопадов трассу Пермь — Екатеринбург закрыли для грузовиков

Фото: Виктория МИНАЕВА

На федеральной трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение. Об этом сообщили в Упрдор «Прикамье».

На участке трассы км 9 — км 160 временно запрещено ездить грузовикам. Ограничения будут действовать 28 февраля до полуночи. Причиной стали сильные снегопады, прошедшие на территории Пермского края.

Водителей просят соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.

Ранее мы рассказывали, что на этой неделе в Пермском крае снега может выпасть больше 200% от нормы. Таких сильных снегопадов не было почти два месяца.

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