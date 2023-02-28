Самолет, летевший из Калининграда, не смог приземлиться в Перми

Самолет авиакомпании «Икар» уже приземлился в Калининграде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермь из аэропорта Храброво в Калининграде 28 февраля вылетел пассажирский самолет. Прибытие рейса EO884/KAR884 в Перми ожидали в 15.55, но долетев до морского района к западу от острова Саарема (Эстония), он развернулся и полетел обратно. Об этом свидетельствует сервис flightradar24.

Причиной такого маневра стало сообщение о закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Там был введен план «Ковер» – требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов. В небо поднялись истребители, чтобы сбить подозрительный объект.

Самолеты, следовавшие в «Пулково», сначала были отправлены на ожидание, затем развернулись в аэропорты вылета, в том числе рейс из Калининграда. Воздушное пространство в радиусе 200 км закрыто до 15:20 на всех высотах. Информация об отмене запрета Росавиация сообщит дополнительно.

Онлайн табло пермского аэропорта.

Самолет авиакомпании «Икар» уже приземлился в Калининграде. На онлайн табло пермского аэропорта появилась информация о задержке прилета. Получить комментарий в пресс-службе Большого Савино не удалось, на звонки и сообщения там не отвечают.

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