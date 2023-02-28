Квартиры в Новой Перми: 96% заявок на ипотеку одобрены

В кварталах Новая Пермь подвели итоги по ипотечному направлению за январь-февраль 2023 года. 96% заявок по ипотеке одобрено покупателям квартир. Это выше среднего показателя по России на 37%. По данным Национального бюро кредитных историй, по итогам 2022 года, в России выросла доля отказов по ипотеке, процент одобрений составил всего 53,8%.

В компании ИНТЭСКА высокий показатель одобряемости объясняют эффективной работой отдела ипотечного кредитования.

С момента получения полного пакета документов средний срок рассмотрения заявки составляет менее одного рабочего дня. Специалист ипотечного отдела помогает клиенту подобрать самую выгодную программу, собрать пакет документов и оформить кредит. При необходимости заявку последовательно подают в несколько банков. Таким образом, клиенту не нужно ходить в 2-5 банков, чтобы самостоятельно подать заявки.

На данный момент большой процент покупателей оформляют льготную ипотеку по программам господдержки. Семейную ипотеку могут получить семьи с двумя и более детьми. Сейчас ставка по семейной ипотеке составляет от 5,2%. По условиям программы, договор заключается на срок до 30 лет, первоначальный взнос – от 15%,, максимальная сумма кредита – 6 миллионов рублей.

Квартира с качественной современной отделкой в Новой Перми обойдется всего от 2,3 млн рублей

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Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭСКА-СТ", ИНН 5904149797

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Кварталы новой жизни «Новая Пермь» – коммерческое наименование проекта комплексной застройки многоквартирными жилыми домами расположенных по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, кадастровый номер квартала 59:32:3430001:1285», Очередь 1». 5,2% – ставка для медицинских сотрудников по программе «Семейная ипотека» АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года. Агент по продажам ООО «Эстейт Плюс».