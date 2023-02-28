Домашний уют в уличном пространстве создается в доме-клубе Opera

Благоустройство придомовой территории в OPERE создается, с учётом особенностей пермского климата. По оценке Российского государственного гидрометеорологического университета, Пермь входит в ТОП-7 самых пасмурных городов России. 168 дней в году у нас пасмурно и идут осадки.

Поэтому застройщик ASR-Девелопмент выполняет благоустройство в концепции общественной гостиной на свежем воздухе. Территория гостиной сверху закрыта от осадков. Площадь закрытого двора – более 500 квадратных метров, а количество сценариев отдыха и развлечений – более 50.

Для отдыха жителей предусмотрена каминная зона с уютными диванами и светильниками. Атмосферу домашнего уюта продолжат светящиеся скамейки и открытая терраса с видом на Каму и город. Для юных жителей обустроят разновозрастные площадки со светящимися качелями. Спокойствие родителей обеспечит закрытая территория, камеры видеонаблюдения и круглосуточная охрана.

Opera - это дом-клуб в виде круизного лайнера с воплощенной философией «ALL INCLUSIVE». Здесь есть все для наслаждения жизнью: лобби-клуб с исключительным дизайном, элегантная общественная гостиная на свежем воздухе, сервис на уровне и атмосфера лучших мировых отелей.

Стоимость квартир в OPERE от 4 млн до 25 млн рублей. Записаться на персональную презентацию в офисе и на строительной площадке можно по телефону +7 (342) 214 9 111 опера-пермь.рф.

ООО «Специализированный застройщик «АСР-ЛОГИСТИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Агент по продажам ООО «Эстейт Плюс».