Депутаты Пермской гордумы поддержали передачу стадиона «Юность» краю

Фото: администрация Перми

На заседании городской Думы депутаты поддержали предложение, озвученное заместителем главы администрации Перми Алексеем Грибановым, о передаче стадиона «Юность» в краевую собственность.

Деньги на реконструкцию стадиона будут выделены деньги из краевого бюджета, а также от «Газпрома». Стоимость работ оценивается в 1,87 млрд рублей. Вопрос о передаче «Юности» обсуждался с осени прошлого года.

Напомним, что обновить стадион «Юность» намерены к концу 2024 года. Старое здание с трибунами снесут. Вместо него появится четырехэтажный спорткомплекс. В нем будут универсальный тренажерный зал для игровых видов спорта, а также для спортивных танцев со специальным паркетом. Кроме того, появятся новые трибуны на 1616 зрителей. Также обновят стадион под открытым небом.

Отметим, что стадион «Юность» был построен в 1980-х годах. С тех пор его не ремонтировали.

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