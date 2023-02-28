В Перми могут расширить зону платной парковки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зону платных парковок в Перми планируют расширить. Как сообщает корреспондент «Комсомолки», вопрос обсуждался на пленарном заседании Пермской городской думы 28 февраля.

Замглавы администрации города Дмитрий Галиханов заявил, что зона платных парковок может быть в этом году расширена от Комсомольской площади в сторону улицы Чкалова. Платные зоны планируется ввести на улице Куйбышева. Также городские власти намерены ввести еще 4 плоскостные парковки: у домов № 21 и №23 на улице Попова, у дома № 1 на улице Пушкина и в микрорайоне Разгуляй.

Кроме того, не исключено, что плата за парковку вновь повысится. Этот вопрос будет рассмотрен после мониторинга ситуации на дорогах.

Напомним, что платные парковки появились в Перми с 2016 года. Стоимость за час составляет 20 рублей. Однако с конца ноября начала действовать новая тарифная зона платной парковки, где установлена повышенная цена — 30 рублей за час. Зона охватывает самые загруженные парковки города.

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