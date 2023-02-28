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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:51

Пермяков попросили обновить приложение «Транспортная карта» до 2 марта

Если этого не сделать, то оно станет недоступно
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамент транспорта администрации Перми попросил жителей обновить приложение «Транспортная карта». Сделать это нужно до 2 марта текущего года, иначе подключение к серверу приложения станет невозможным.

Обновить приложение можно в Play Маркет и AppGallery. Версию на App Store обновлять пока не обязательно.

Как объяснили в дептрансе, обновление необходимо в связи с с предстоящим переходом на новые сертификаты безопасности. Это делается для того, чтобы обеспечить бесперебойный и безопасный доступ к серверу «Транспортной карты».

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