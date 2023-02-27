Сотрудники МЧС Прикамья впервые приняли участие в турнире по охотничьему биатлону

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

25 февраля прошел открытый лично-командный турнир по охотничьему биатлону «Охотничья тропа – 2023» в Частинском муниципальном округе. Спортивное мастерство и охотничьи навыки демонстрировали более 100 членов охотничьих коллективов Пермского края.

- Впервые в турнире приняли участие команды от Главного управления МЧС России по Пермскому краю, специального управления ФПС № 34 МЧС России и 13 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Программа соревнований состояла из четырех секций: «Командное первенство», «Личное первенство», «Лучшее охотничье блюдо» и «Перетягивание каната». В командном первенстве биатлонисты состязались в скорости отпиливания чурки, преодолении препятствий, беге на охотничьих лыжах на дистанции два километра, стрельбе по мишеням с расстояния 50 метров и по тарелкам из гладкоствольных охотничьих ружей.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В номинации «Индивидуальная стендовая стрельба» бронзу завоевал Дмитрий Чепель. Состязание стало настоящим семейным праздником, родные и близкие пришли не только поддержать своих спортсменов, но и посоревноваться с ними на равных.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В номинации «Индивидуальная стрельба из пневматической винтовки» победу одержал Иван Мошкин в личном первенстве среди участников возрастной группы 13 – 17 лет. В номинации «Лучшее охотничье блюдо» безоговорочным победителем стала команда специального управления ФПС № 34 МЧС России, вторая ступенька пьедестала у команды 13 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

В упорной борьбе 1 место в перетягивании каната заняла команда Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Подводя итоги представители Главного управления поблагодарили организаторов и участников турнира и выразили желание проверить свои охотничьи навыки и в следующем году.