Житель Прикамья два года насиловал свою падчерицу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Краснокамске ранее судимого 35-летнего местного жителя обвинили в совершении особо тяжких преступлений в отношении ребенка. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
С марта 2020 по март 2022 года мужчина жил вместе с супругой и ее дочерью 2010 года рождения. Все эти годы он насиловал падчерицу, когда оставался с ней наедине.
Суд приговорил виновного к 15 годам колонии строгого режима , с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
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