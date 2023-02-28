В Перми назначили нового руководителя департамента земельных отношений

Фото: соцсети Ларисы Пьянковой

И.о. начальника департамента земельных отношений администрации Перми стала Лариса Пьянкова. Об этом сообщили в мэрии.

Новый руководитель вышла на работу с 27 февраля. Приказ об этом подписал глава Перми Алексей Демкин.

До этого с 2005 года Лариса Пьянкова работала на разных должностях в региональном управлении Росреестра, а с 2011 занимала должность замглавы.

Ранее департамент земельных отношений возглавляла Татьяна Мехоношина. Она покинула эту должность в январе 2023 года.

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