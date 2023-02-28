Федерация воздухоплавания Прикамья отказалась от организации «Небесной ярмарки»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 2023 года Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края не является организатором фестиваля «Небесная ярмарка». Об этом в своих соцсетях сообщил Президент федерации Андрей Вертипрахов.

Теперь собственником и организатором «Небесной ярмарки» стала администрация Кунгурского муниципального округа.

Федерация воздухоплавания в этом году проведет другие мероприятия. Среди них Чемпионат ПФО и Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту, а также арт-фестиваль «Дыхание ветра». Мероприятия запланированы на июль.

Ранее мы рассказывали, что в этом году «Небесная ярмарка» сменит локацию. Фестиваль воздухоплавания раньше проходил на стадионе «Труд» в Кунгуре, а теперь перенесен на новое место в селе Теплая в 15 км от прежней площадки. Она перестала подходить под масштаб мероприятия.

«Небесная ярмарка» — ежегодный фестиваль. Он проходит с 2002 года.

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