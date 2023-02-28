В ПГНИУ приступили к составлению списка военнообязанных сотрудников и студентов

Фото: ПГНИУ

В Пермском госуниверситете составят список военнообязанных и подлежащих призыву сотрудников и студентов. Такой приказ опубликован на сайте вуза. Список будет готов и отправлен в муниципальные военные комиссариаты до 25 мая.

Согласно приказу и.о. ректора ПГНИУ Игоря Германова, сверят военно-учетные данные военнообязанных запаса (работников и обучающихся) и граждан, подлежащих призыву (работников).

Военнообязанные — это старшие офицеры до 65 лет, младшие офицеры до 60 лет, рядовые, сержанты и прапорщики до 50 лет. В список также включат тех, кто подлежит призыву (до 27 лет), и тех, кто старше 27 лет, но без военных билетов. Кроме того, в перечень войдут студенты, не вставшие на учет в военкоматы.

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