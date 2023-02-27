Во время оттепели в конце февраля температура в Перми поднялась до 1,3 градусов

Самая высокая температура наблюдалась в Чайковском, на юге Пермского края. Фото: Иван Макеев

27 февраля – первый день за два последних месяца, когда в Перми и Пермском крае наблюдалась оттепель.

- Впервые с 24 декабря 2022 года на большинстве метеостанций отмечалась оттепель, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - Максимальная температура воздуха в Перми составила +1,3 градуса, по краю до +2,2. Самая высокая температура наблюдалась в Чайковском.

В большинстве районов 27 февраля отмечались ливневые снегопады, на востоке они были достаточно сильными: в Бисере выпало 6 мм осадков, в Губахе – 5 мм.

В Перми снежный покров за сутки вырос на 4,4 мм, но в ближайшие дни снегопады еще продолжатся.

Напомним, плюсовые температуры стали причиной падения снега и льда с неочищенных крыш. Спасатели напоминают пермякам, что им следует быть острожными в момент прохождения рядом с высотными домами.

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