Во время оттепели в конце февраля температура в Перми поднялась до 1,3 градусов

Самая высокая температура наблюдалась в Чайковском, на юге Пермского края.
Фото: Иван Макеев
27 февраля – первый день за два последних месяца, когда в Перми и Пермском крае наблюдалась оттепель.
- Впервые с 24 декабря 2022 года на большинстве метеостанций отмечалась оттепель, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - Максимальная температура воздуха в Перми составила +1,3 градуса, по краю до +2,2. Самая высокая температура наблюдалась в Чайковском.
В большинстве районов 27 февраля отмечались ливневые снегопады, на востоке они были достаточно сильными: в Бисере выпало 6 мм осадков, в Губахе – 5 мм.
В Перми снежный покров за сутки вырос на 4,4 мм, но в ближайшие дни снегопады еще продолжатся.
Напомним, плюсовые температуры стали причиной падения снега и льда с неочищенных крыш. Спасатели напоминают пермякам, что им следует быть острожными в момент прохождения рядом с высотными домами.
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