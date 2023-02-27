Роспотребнадзор сообщил о результатах проб воздуха, взятого в местах с удушливым запахом

Прибор не определил превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха. Фото: Иван ВИСЛОВ

Готовы результаты проб воздуха, взятого в местах, где днем, в понедельник, чувствовался удушливый запах. Напомним, пермяки – жители Индустриального района – пожаловались 27 февраля на запах чеснока и последующие сухость в носоглотке, жжение в глазах и неприятный привкус во рту.

Сообщение о неприятном запахе в Роспотребнадзор поступило в 14.20 из Единой дежурно-диспетчерской службы. Сразу после этого специалисты аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выехали на место и взяли пробы атмосферного воздуха на улицах Встречная и Мира. Проверяли воздух на содержание метана, пропана, бутана и метилмеркаптана.

- По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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