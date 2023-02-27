Пермяки пожаловались на удушливый запах газа в нескольких районах

Неприятный запах распространился по Индустриальному району. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Невыносимо пахнет чесноком», «Многие стали себя ужасно чувствовать. Сухость в носоглотке, жжение в глазах, неприятный привкус во рту», «Звоним во все инстанции, нам советуют закрыть окна и двери», - жалуются в соцсетях пермяки.

Днем в понедельник, 27 февраля в Индустриальном районе Перми распространился невыносимо удушливый запах газа. Со слов жителей, самый пик неприятного запаха можно было ощущать на улице Промышленной в районе ост. Пос. Первомайский.

В ответ на запрос «КП» в региональное Управление МЧС, нам сообщили, что подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю на данные сообщения не реагировали, выезжали Роспотребнадзор, Газпром газораспределение и городская служба спасения.

- Специалисты аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» организовали исследования атмосферного воздуха на содержание веществ: метан, пропан, бутан и метилмеркаптан в двух точках жилой застройки в Индустриальном районе: ул. Встречная и ул. Мира, - сообщили «КП»-Пермь в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Ситуация находится на контроле, когда будут готовы результаты, мы проинформируем дополнительно.

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