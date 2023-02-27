28 февраля «Комсомолка» выпустит «зеленый номер» для дачников и садоводов

Лунный календарь из "зеленого номера" можно сохранить на весь дачный сезон и сверяться потом, какими работами лучше заниматься в каждый конкретный день.
Фото: Мария ЛЕНЦ
28 февраля 2023 года «Комсомольская правда» традиционно выпустит ежегодный «зеленый номер», который особенно полезен будет дачникам, садоводам и любителям огородов.
Кроме новостей в газете можно будет узнать о том, что и когда сажать, как облегчить себе жизнь на грядках и как сэкономить на удобрениях.
Чтобы наши читатели сажали и сеяли исключительно в удачные дни, мы публикуем лунный календарь. Можно сохранить его на весь дачный сезон и сверяться, какими работами лучше заниматься в каждый конкретный день.
Но и это еще не все: каждый читатель, который приобретет «зеленый номер» от «Комсомолки», получит в подарок пакетик семян цветов или овощей.
Купить специальный выпуск «КП» можно будет во всех точках продаж прессы.
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