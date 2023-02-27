Участникам СВО из Пермского края снизят или отменят комиссию за операции по счетам

Участники СВО из Прикамья смогут бесплатно или с наименьшими затратами снять наличные или перевести деньги из банка в банк. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центральный Банк России порекомендовал банкам снизить или отменить комиссии для военнослужащих, участвующих в Спецоперации. В Пермском крае эту инициативу поддержали, и вскоре участники СВО из Прикамья смогут с наименьшими затратами переводить средства со своего счета членам своей семьи или снимать наличные со счетов.

- Эта мера поддержки позволит военнослужащему самостоятельно или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий, - рассказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. - Например, участники СВО смогут определить членов своей семьи, на которых будут распространяться сниженные комиссии при переводе им денежных средств со счета военнослужащего и их последующего снятия со счета.

Также банкам рекомендовано подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами снять наличные или перевести деньги из банка в банк, например, через Систему быстрых платежей.

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