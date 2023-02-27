Житель Прикамья заживо сгорел в квартире

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В ночь на 26 февраля в Березниках произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 04:39, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже дома по улице Черняховского. К месту происшествия выехали 23 человека личного состава и 6 единиц техники. До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли 12 жильцов.

Спасатели смогли вывести из горящей квартиры мужчину и передали его врачам скорой помощи. Еще один человек погиб.

Пожар потушили в 05:08. Его площадь составила 48 квадратных метров. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Сотрудники МЧС напоминают, что при обращении с огнем нужно соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре звонить на «01» или «101».

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