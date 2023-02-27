Более 75% банковских клиентов в Прикамье пользуются онлайн-сервисами

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Число активных пользователей интернет-банка и приложения в Прикамье составляет 217 тысяч человек. Самыми популярными сервисами традиционно являются платежи и переводы, а также сберегательные продукты. В конце 2022 года жители края открывали дистанционно почти 84% накопительных счетов и 78% депозитов. Также онлайн в декабре было оформлено более трети потребительских кредитов.

«Число пользователей нашего интернет-банка и мобильного приложения в целом по стране превышает 12 млн человек. Только за прошлый год аудитория сервиса увеличилась более чем на 10%. Рост клиентской базы отмечен и в нашем регионе, - сообщил управляющий банком в Пермском крае Владимир Стрельников. – В прошлом году мы существенно доработали интернет-банк, фактически доведя его по функциональности и удобству до уровня мобильного приложения, и клиенты оценили эти изменения».

Банк продолжает расширять число опций интернет-банка и приложения для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера.