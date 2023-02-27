Пермский «Молот» 4 марта проведет первый домашний матч серии плей-офф

Фото: хоккейный клуб «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» встретится с красноярким «Соколом» на домашнем льду на стадии 1/8 финала ВХЛ.

Шестой матч серии плей-офф состоится 4 марта в 17:00 на арене УДС «Молот». Продажа билетов уже стартовала. Купить их можно на официальном сайте клуба.

На сегодняшний день команды провели четыре матча. Счет по встречам 2:2. Пятый матч 1 марта, как и все предыдущие, вновь пройдет в Красноярске. Затем команды встретятся в Перми. В следующий круг выйдет тот, кто первым одержит четыре победы.

Фото: хоккейный клуб «Молот»

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